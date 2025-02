Am Fraunhofer Institut in Stuttgart wird an einer nachhaltigen Methode zur Verwertung von Biomüll gearbeitet. Dabei fressen Larven Abfälle aus Haushalten und Kantinen, um daraus wertvolle Rohstoffe zu gewinnen. Sie können für die Herstellung von Reinigungsmitteln, Seifen und sogar Klebstoffen genutzt werden, und dienen so als umweltfreundliche Alternative zu fossilen Rohstoffen. Auch der Insektenpanzer, der Chitin enthält, wird für Anwendungen in der Lebensmittel-, Textil- und Medizinindustrie erforscht.