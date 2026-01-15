Wissen
Gesetzesänderung soll die Jagd auf Wölfe erlauben
Der Wolf soll als jagdbare Art eingestuft werden. Abschüsse könnten damit leichter möglich werden – nicht nur bei Problemwölfen. Jäger sprechen von dringend nötiger Entlastung, Tierschützer warnen vor erheblichen Risiken für den Artenschutz.
NANO Themen
Neues Wolf-Jagdrecht in Deutschland
Die Bundesregierung plant die Jagd auf Wölfe zu erleichtern und will ihn deshalb in das Jagdrecht aufnehmen. Ihr Ziel ist es, den Herdenschutz zu verbessern. Zuvor hatte die Bundesregierung den Erhaltungszustand des Wolfes als günstig eingestuft und dies an die EU-Kommission gemeldet. Soll heißen: Die Population des Wolfes ist stabil, es geht ihm gut. Genau das stößt bei Naturschützern auf Kritik. Denn tatsächlich sagen die wissenschaftlichen Monitoring-Daten etwas anderes. Demnach ist der Wolf zwar im Norden und Osten Deutschlands gut vertreten, im Westen und Süden des Landes aber kaum zu finden. Die Entscheidung, den Erhaltungszustand des Wolfes dennoch als günstig einzustufen, wurde offenbar in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe getroffen.
Mit Gesprächsgast: Axel Gomille
Robodogs als Spürhunde im Kraftwerk
Das Kieler Küstenkraftwerk, eines der modernsten Gaskraftwerke in Deutschland wird künftig rund um die Uhr von Robodogs bewacht. Die Roboter-Tiere, sind inzwischen so gut entwickelt, dass sie von den Kieler Stadtwerken als Betreiber des Kraftwerks auch für Wach- und Prüfdienste in einem Versorgungstunnel unter der Kieler Förde eingesetzt werden können. Auf ihrem Weg müssen die Roboter sogar Türen selbstständig öffnen und schließen. Die Stadtwerke reagieren damit auf den Personalmangel beim Sicherheitspersonal, das dadurch für andere Aufgaben im Kraftwerk frei wird. Außerdem spielt die Bedrohung kritischer Infrastruktur eine Rolle. Das Kraftwerk versorgt die Stadt mit Strom und Fernwärme, ein Ausfall hätte gravierende Folgen.
Flüssiges Gold - was steckt im Abwasser?
Abwasser enthält wertvolle Ressourcen und Informationen, die mit moderner Technik zurückgewonnen werden können. Die Kläranlage der Zukunft fungiert als Kraftwerk und Bioraffinerie, indem sie Energie erzeugt, Bioplastik herstellt und den knappen Nährstoff Phosphor zurückgewinnt. Weltweit nutzen Forschende Abwasser als Quelle für Energie, Rohstoffe und Erkennt-nisse über den Alltag. In Hamburg soll eine moderne Abwasserwärmepumpe künftig bis zu 39.000 Haushalte mit Heizenergie versorgen. In Oberbayern wird aus Klärschlamm Phosphor für die Landwirtschaft gewonnen. Abwasser gilt damit als wichtiger Rohstoffkreislauf für Energiewende, Ressourcenschutz und nachhaltiges Wirtschaften.
Wikipedia wird immer dümmer
40 % der geprüften Wikipedia-Artikel enthalten Fehler oder veraltete Informationen, wie eine Stichprobe der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zeigt. Wikipedia ist jedoch eine zentrale Informationsquelle für Nutzer, sowie Google und ChatGPT. Die Inhalte werden von Ehrenamtlichen erstellt, deren Zahl sinkt, während die Artikelmenge wächst. 2008 schrieben 11.000 Freiwillige an 750.000 Artikeln, heute sind es nur noch etwa 6000 bei viermal so vielen Artikeln. Trotz hoher Spendeneinnahmen lehnt Wikimedia bezahlte Autoren ab, da dies Ehrenamtliche demotivieren könnte