Die Bundesregierung plant die Jagd auf Wölfe zu erleichtern und will ihn deshalb in das Jagdrecht aufnehmen. Ihr Ziel ist es, den Herdenschutz zu verbessern. Zuvor hatte die Bundesregierung den Erhaltungszustand des Wolfes als günstig eingestuft und dies an die EU-Kommission gemeldet. Soll heißen: Die Population des Wolfes ist stabil, es geht ihm gut. Genau das stößt bei Naturschützern auf Kritik. Denn tatsächlich sagen die wissenschaftlichen Monitoring-Daten etwas anderes. Demnach ist der Wolf zwar im Norden und Osten Deutschlands gut vertreten, im Westen und Süden des Landes aber kaum zu finden. Die Entscheidung, den Erhaltungszustand des Wolfes dennoch als günstig einzustufen, wurde offenbar in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe getroffen.