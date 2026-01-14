Wissen
Segeln für die Pinguine - Gefährliche Antarktis-Mission durch Sturm und Eis
Boris Herrmann segelt mit der Malizia Explorer und einem Expertenteam in die Antarktis, um die größte Adélie-Pinguin-Kolonie zu untersuchen. Ziel: Daten zum Klimawandel, Plastikverschmutzung und die Erhaltung des Danger Islands-Schutzgebiets.
- Deutschland 2025
- 14.01.2026
- 18:30 - 19:00 Uhr
NANO Themen
Danger Islands - gewagte Expedition in die Antarktis
Es ist eine gewagte Expedition: Mit einem Segelschiff reisen Forschende in die Antarktis zu den Danger Islands. Sie gehören zu den Regionen, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind – ein Sonderschutzgebiet, das erste in deutscher Verantwortung. Die sieben Inseln sind zusammen etwa fünf Quadratkilometer groß und beherbergen etliche Seevogelarten sowie die weltweit größte Population der Adélie-Pinguine. Das Segelschiff soll durch das Eis ganz nah an die Inseln manövriert werden, um möglichst viele Daten zu sammeln. Garantieren soll das der deutsche Extremsegler Boris Herrmann. Er ist Skipper auf der Malizia. Selbst für ihn ist diese Reise eine abenteuerliche Erfahrung. NANO hat die Expedition begleitet.
Neue Lehrpläne – mehr digitale Praxis
Die digitale Entwicklung schreitet rasant voran. Im Schulunterricht wird das allerdings noch nicht genügend berücksichtigt. Das soll sich ändern. Allerdings ohne Zeit für Mathematik, Deutsch, Geschichte und Fremdsprachen zu verlieren. Wie also den modernen Zeiten gerecht werden? Im föderalen System Deutschlands finden sich darauf unterschiedliche Antworten. Wir schauen uns das Fach Informatik an, das in Hamburg flächendeckend eingeführt wurde - ein Vorbild für alle Bundesländer?
Estland – Gesundheitssystem voll digital
2001 wurde in Estland mit der Einführung von "X-Road“ ein wichtiger Meilenstein der Digitalisierung erreicht. Dieses Tool ermöglicht den sicheren Datenaustausch zwischen privaten und öffentlichen Organisationen nach dem "Only-Once“-Prinzip, bei dem jeder Datensatz nur einmal gespeichert wird. Die Bürger*innen bleiben Eigentümer ihrer Daten und entscheiden, welche offiziellen Stellen darauf zugreifen dürfen; jeder Zugriff wird protokolliert. Zentrales Element ist die digitale ID-Card mit persönlicher digitaler Identität und Zwei-Faktor-geschützter digitaler Signatur, die bereits Neugeborene erhalten.
Crash-Test-Dummies virtuell
Autounfälle lassen sich nicht immer vermeiden – schwere Verletzungen schon. Doch traditionelle Crashtest-Dummys sind fast immer männlich. Frauen bleiben beim Insassenschutz oft außen vor. Die Grazer Unfallforscherin Corina Klug treibt daher den Einsatz virtueller Menschmodelle voran, um sichtbar zu machen wie Verletzungen entstehen und wie Sicherheitssysteme gezielt auch auf Frauen angepasst werden können. Ziel ihres aktuellen Forschungsprojekts: jede und jeden sicher ans Ziel bringen.