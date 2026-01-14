Es ist eine gewagte Expedition: Mit einem Segelschiff reisen Forschende in die Antarktis zu den Danger Islands. Sie gehören zu den Regionen, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind – ein Sonderschutzgebiet, das erste in deutscher Verantwortung. Die sieben Inseln sind zusammen etwa fünf Quadratkilometer groß und beherbergen etliche Seevogelarten sowie die weltweit größte Population der Adélie-Pinguine. Das Segelschiff soll durch das Eis ganz nah an die Inseln manövriert werden, um möglichst viele Daten zu sammeln. Garantieren soll das der deutsche Extremsegler Boris Herrmann. Er ist Skipper auf der Malizia. Selbst für ihn ist diese Reise eine abenteuerliche Erfahrung. NANO hat die Expedition begleitet.