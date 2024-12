Die Widerspruchslösung bei der Organspende wird in Deutschland erneut diskutiert. In Österreich ist sie seit 40 Jahren etabliert. Nur 0,5 Prozent der Österreicher widersprechen einer Organentnahme, was 2023 zu 648 Transplantationen führte – doppelt so viele pro Einwohner wie in Deutschland. Studien bestätigen, dass die Widerspruchslösung nur in Ländern mit hoher Spendenbereitschaft und funktionierenden Strukturen wirksam ist. Lückenhafte Systeme oder die mangelnde Meldung potenzieller Spender durch Kliniken können den Erfolg einschränken.