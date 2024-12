Wissen

Minimalinvasive Herzchirurgie noch zu selten

In den 1950er Jahren gelang in den USA die erste erfolgreiche Operation am offenen Herzen. Seither hat sich an der OP-Methode wenig getan. Ein Mediziner aus Bonn will das radikal ändern.

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2024

Datum: 04.12.2024