Künstliche Intelligenz kann helfen, Krebs zu diagnostizieren. An der Universitätsmedizin Mainz setzen Pathologen etwa auf Hochleistungsscanner, die mittels KI Tumore erkennen können. In Zukunft werden solche Ansätze noch viel häufiger Teil unseres Alltags, auch beim Arztbesuch. Doch auch KI macht Fehler, etwa wegen mangelhafter Daten. Am Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz in Kaiserslautern entsteht deswegen eines von zwei bundesweiten Zentren, das Merkmale für „vertrauenswürdige KI“ entwickelt und in der Praxis etablieren soll. Ziel: eine Art Qualitätssiegel für künstliche Intelligenz „Made in Germany“.