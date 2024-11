In der Nacht auf den 13. November 2024 wurde das Global Carbon Budget 2024 veröffentlicht und präsentiert die Trends der globalen Kohlendioxidemissionen für das Jahr 2024 sowie die daraus folgenden Konsequenzen für das Erreichen der Klimaschutzziele. Um den fortschreitenden Klimawandel zu beschränken, müssen die Treibhausgasemissionen so schnell und so nachhaltig wie möglich verringert werden. Neue Klimaziele werden also dringend gesucht. Gestern Abend ging England auf der COP in Baku voran.