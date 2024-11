An der Meeresküste New Yorks zeigen sich diverse Meerestiere, die viele Jahre verschwunden waren: Wale, Haie und Delfine haben den Weg zurück in die Gewässer vor der Megametropole gefunden. Vor fünf Jahren verbot der Bundesstaat New York gewisse Fischfangmethoden und verabschiedete Fangbeschränkungen. Expertinnen sind überzeugt, dass dadurch Meerestiere vermehrt in ihre Lebensräume zurückkehren.