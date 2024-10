Eine Studie über das Paarungsverhalten von japanischen Makaken im Auftrag der Universität Wien ist derzeit Gesprächsstoff unter Biologinnen. Die Tiere leben sehr freizügig. Makaken-Weibchen gehen besonders oft auch homosexuelle Beziehungen ein. Die Studie bekräftigt damit bisherige Untersuchungen aus Japan. Am so genannten Affenberg in Villach bei Landskron können die Wissenschaftlerinnen beobachten, wie es zugehen mag in Fernost in freier Wildbahn - mit freier Liebe unter Makaken.