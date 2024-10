In einer 4teiligen Reihe begleitet NANO die Entstehung des ambitionierten Pilotprojektes „Labor Tempelhof“, in dem sich die Band "Die Ärzte“ mit ihren Partnern aus der Veranstaltungsbranche und einer Umweltschutz NGO auf den Weg machen möchte, drei Großkonzerte auf dem Tempelhofer Feld in Berlin nachhaltiger zu organisieren. Heute stellen wir das Projekt vor. Welche Motivation und welche Intention stecken hinter den Ideen eines nachhaltigen Open Airs? Wie wurden Shows in der Größenordnung bisher produziert und wo ist die Vision, wo es hingehen soll? Ist das noch Rock ‘n’ Roll und macht ein nachhaltiges Konzert noch genau so viel Spaß?