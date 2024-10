Es passiert in Deutschland Jahr für Jahr mehr als 60.000-mal: ein Mensch erleidet einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Mehr als 90 Prozent der Betroffenen sterben, obwohl etliche von ihnen wiederbelebt werden können. Was läuft da schief? Und was kann verbessert werden, damit die Überlebenschancen steigen? Michael Preusch an der Uniklinik in Heidelberg hat ein Reanimationsregister eingerichtet, um medizinische Daten rund um den Notfall zu sammeln und systematisch auszuwerten und damit zukünftig mehr Menschen mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand das Leben zu retten.