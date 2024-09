Wunderwaffe Abnehmspritze?

Northern Lights, das sind zwölf gewaltigen Tanks, die an der norwegischen Küste in die Höhe ragen. Schiffe sollen verflüssigtes CO₂ anliefern, das zuvor an Industrieanlagen in ganz Europa aufgefangen wurde. Doch die Tanks sind nur als Zwischenspeicher gedacht: Von hier aus soll das CO₂ in eine Pipeline geleitet und schließlich 2600 Meter tief in den Meeresboden gepumpt werden, in eine poröse Schicht aus Sandstein. Eine Mülldeponie für CO₂, unter dem Grund der Nordsee.