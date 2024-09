Medikamente - Auf der Spur der Lieferengpässe

In Wien wurde an der Donau das größte Wasserbaulabor Europas eingerichtet, um Prozesse in Flüssen besser zu erforschen. Erste Versuchsreihen beschäftigen sich derzeit mit Sediment und Geschiebe in der Donau und ihren Auswirkungen bis ins Donaudelta. Und wie sich Feinpartikel im Wasser, durch Staustufen konzentriert, auf die Fisch-Ökologie auswirken. Die Erkenntnisse sollen unter anderem der Schifffahrt und dem Kraftwerksbau nutzen, aber auch der Klimawandelanpassung und dem Hochwasserrisiko-Management in ganz Europa.