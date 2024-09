Riesige CCS-Anlage vor der Küste Rotterdams

Carbon Capture and Storage – CO2 einfach speichern und so den Klimawandel verlangsamen. Entstanden ist die Technologie in der Öl-Industrie: Da wurde CO2 in die Erde gepresst, um noch mehr Öl gewinnen zu können. Deutschland und die EU setzen auf diese Technologie, um klimaneutral zu werden. Denn bis 2050 will Europa der erste CO2-neutrale Kontinent werden. Im Hafen von Rotterdam entsteht nun eine Anlage, die dieses Verfahren umsetzen soll.