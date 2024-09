So viele Akku-Brände wie nie

Eine erhöhte Körpertemperatur hilft dem menschlichen Immunsystem, die Krankheitserreger zu bekämpfen. Auch Bienen erhöhen die Temperatur im Bienenstock, um z. B. die Bienenkrankheit Varroose zu bekämpfen. - Aber wie hoch muss diese Temperatur an welcher Stelle im Bienenstock sein? Und was ist überhaupt die Idealtemperatur für Bienen? Das will der Laserphysiker Stanislav Balouchev mit immer besseren Messgeräten herausfinden, die er in elektronischen Bienenwaben versteckt hat. Mit ihnen kann Stanislav Balouchev die Temperatur jetzt schon im Bienennest an mehr als 500 Punkten messen. Jede Minute neu. Mit neuen Messgeräten aus einem dreidimensionalen Drucker will er bald die Temperatur in jeder Wabenzelle messen.