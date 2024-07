Am Abend des 9. Juli startet zum ersten Mal die Ariane 6, die jüngste Generation der europäischen Standard-Trägerrakete. Mit ihr an Bord: Die "Nyx Bikini“ Kapsel, ein sogenannter Demonstrator oder Prototyp des in Planegg bei München ansässigen Startups "The Exploration Company“. Mit diesem Prototyp soll der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre geprobt werden. Die dabei gewonnenen Daten sind wichtig für die Entwicklung der Raumkapseln Nyx Earth and Nyx Moon, die bald Fracht und später auch Passagiere zur ISS und zum Mond bringen sollen.