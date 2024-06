Längst nicht alle packen das, ziehen sich zurück, sind niedergeschlagen und haben Angst. Am Ende der Pandemie ist klar, die Jungen sind die größten Verlierer der Coronakrise. Doch Zeit zum Nachdenken bleibt kaum, der Ukrainekrieg bricht mitten in Europa aus, steigende Preise führen in die Inflation. Was macht es mit jungen Menschen in der besten Zeit ihres Lebens? Wie geht es der Gen Z im Dauerkrisenmodus?