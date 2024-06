NANO vom 3. Juni 2024: Dauerregen und kein Ende in Sicht

Während in Deutschland nur elf Prozent aller Wege mit dem Rad zurückgelegt werden, sind es in den Niederlanden 27 und in Utrecht sogar 56 Prozent. Utrecht ist Paradebeispiel für einen gelungenen Umbau der Verkehrsinfrastruktur hin zum Fahrrad. Auch deutsche Städteplaner und -planerinnen orientieren sich am Beispiel Utrecht, so auch Tübingen.