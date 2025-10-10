Hauptnavigation

  4. Anders im Kopf - Neurodiversität als Stärke
Mann mit geschlossenen Augen versteckt sein Gesicht in einem Pullover.

Wissen

Doku: Anders im Kopf - Neurodiversität als Stärke

Psychische Leiden wie Autismus, Schizophrenie oder eine bipolare Störung können nützlich sein. Die Evolutionsgeschichte zeigt: Neurodiversität ist ein Erfolgsmodell.

Produktionsland und -jahr:
Deutschland 2024
Datum:
Sendetermin
10.10.2025
18:15 - 19:00 Uhr

nano

NANO

psychologie mensch verschwommen

Psyche bei NANO

Neuer Forschungsansatz in der Psychiatrie

Nicht nur die vermeintlich "normale" Funktion des Gehirns, sondern die psychische Vielfalt rückt nun in den Blick der Forschung. Unsere Gesellschaft und ihre Institutionen stellen die Weichen dafür, ob dieses Potenzial genutzt wird oder sich als Krankheit manifestiert. Fast jeder dritte Mensch erlebt im Laufe seines Lebens eine behandlungsbedürftige psychische Erkrankung oder psychische Behinderung. Die Zahl der daraus resultierenden Krankheitstage hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt.

Methoden wie Magnetresonanztomografie und Genforschung haben unser Verständnis von psychischen Krankheiten in den letzten Jahrzehnten jedoch nicht wesentlich verbessert. Zudem macht die Entwicklung von Psychopharmaka kaum Fortschritte. Ein Blick in die Steinzeit könnte die Forschung revolutionieren: Anstatt nach Fehlern in biologischen Prozessen des Gehirns sucht ein neuer Forschungsansatz in der Psychiatrie nach dem evolutionären Sinn von psychischen Besonderheiten.

Offener Umgang mit dem Anderssein

In die richtigen Bahnen gelenkt, können leichte Formen bestimmter psychischer Leiden wie etwa Autismus oder Depressionen zu einer Bereicherung für die Gemeinschaft werden, wie Beispiele aus der Frühgeschichte der Menschheit zeigen. In manchen Bereichen tun sie das erkennbar auch heute. Denn es gibt sie: manisch-depressive Menschen, die überdurchschnittlich kreativ sind oder Menschen im Autismus-Spektrum, die hervorragende Leistungen in der Mathematik oder IT zeigen.

Trotz ihrer besonderen Talente erfahren einige Betroffene durch Stigmatisierung aber noch immer starke Einschränkungen im sozialen und beruflichen Leben. Im gesellschaftlichen Diskurs formiert sich deshalb seit einigen Jahren eine Neurodiversitätsbewegung, die einen offeneren Umgang mit der "Vielfalt im Gehirn" und dem Anderssein propagiert.

Hilfsangebote im Internet

Telefonseelsorge Deutschland: https://www.telefonseelsorge.de/

Österreich: https://www.telefonseelsorge.at/

Schweiz: https://www.143.ch/

Telefonisch Tag und Nacht, anonym und kostenfrei

Telefonseelsorge Deutschland: 0800/1110111 oder 0800/1110222

Österreich: 142

Schweiz: 143.

