NANO vom 20. März 2024: Warum es weniger Babys in Deutschland gibt

Was im Inneren einer Schneelawine geschieht, die mit 50 Stundenkilometern und mehr ins Tal stürzt, weiß - trotz jahrzehntelanger Forschung - noch immer niemand so genau. Am Bundesforschungszentrum für Wald testen Forscher eine neue Generation von eigens entwickelten Sensoren. Dazu platzieren sie die handballgroßen Messgeräte direkt in die Abbruchzone einer abgehenden Lawine. Was das bringt? Optimierte Schutzdämme und das Verständnis darüber, wie sich Körper, also auch menschliche, in den unterschiedlichen Schneemassen bewegen.