NANO vom 5. März 2024:

Fentanyl ist ein synthetisches Opioid, das eigentlich in der Anästhesie und Schmerztherapie eingesetzt wird. Mit hohem Wirkungsgrad und enormem Suchtpotenzial. Alle sieben Minuten stirbt in Amerika jemand an einer Überdosis. Was macht die Droge so gefährlich? Kommt die Fentanylwelle auch zu uns?

Datum: 05.03.2024