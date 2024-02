NANO vom 8. Februar 2024: Gefährliche Weichmacher

60 Kleidungsstücke kauft jeder Deutsche im Schnitt pro Jahr – obwohl der Kleiderschrank voll ist. Doch die Fast-Fashion-Industrie produziert günstig und in immer kürzeren Abständen neue Kollektionen, treibt so den Konsum weiter voran und lässt die Müllberge wachsen. Doch was wäre, wenn der neue Pulli gar nicht aus Stoff besteht, sondern nur aus Pixeln? Wenn man das Designkleid einfach digital anzieht und sich so auf Social Media präsentiert? Und wenn die Sneaker plötzlich in Flammen stehen können und der Rock aus Wasser an einem hochtropft? Digitale Mode macht es möglich.