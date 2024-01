NANO vom 30. Januar 2024: Hirn-Computer-Schnittstellen

Wer Urwälder erforschen will, muss nicht in den Regenwald: Rhiannon Gloor und Matej Ferenczik erforschen einen Urwald in Rumänien! Sie kartieren den Wald und untersuchen den Einfluss der Forstwirtschaft auf die Biodiversität. In einem Porträt zeigt Nano , was sie antreibt und wie sie die Wildnis in Europa nutzen, um heimische Ökosysteme besser zu verstehen.