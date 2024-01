NANO vom 26. Januar 2024: Zunahme von Antisemitismus

In Deutschland haben sich vom 11. Jahrhundert an etwa 2.400 jüdische Friedhöfe erhalten. Sie sind aber stark vom Verfall bedroht. Dabei sind sie wichtige Zeugnisse und Quellen jüdischen Lebens. Die Universität Bamberg will gemeinsam mit der Universität Essen im Rahmen eines Forschungsprojektes die historisch kulturellen Schätze heben. Sie haben vor, die jüdischen Friedhöfe in Deutschland digital in 3D erlebbar zu machen.