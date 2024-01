NANO vom 17. Januar 2024: Extremes Winterwetter

Ihr Spieltrieb und ihre Kreativität sind einzigartig - ihr Hang zum Zerstören auch. In ihrer Heimat Neuseeland gelten Keas als Schrecken der Berge. Zerlegen sie doch mit Vorliebe unbeaufsichtigte Wanderausrüstung oder knabbern an Tür- und Fensterdichtungen von Autos. Eigenschaften, die sie für Kognitionsbiologe Raoul Schwing zum begehrten Forschungsobjekt machen. An der Forschungsstation Haidlhof der Veterinärmedizinischen Universität Wien stellt er die schlauen Vögel regelmäßig vor neue Herausforderungen. So konnten die Forscherinnen und Forscher in der Vergangenheit bereits eindrucksvoll zeigen, dass die Bergpapagaien nicht nur ein technisches Verständnis besitzen, sondern sogar kooperieren. Vor allem dann, wenn am Ende ihre absolute Lieblingsspeise, Erdnussbutterbällchen, als Belohnung wartet.