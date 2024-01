NANO vom 9. Januar 2024: Extremwetter - wie gut sind wir vorbereitet?

In der Schweiz muss jeder, der in einem hochwassergefährdeten Gebiet wohnt, sein Haus entsprechend aufrüsten. Auch betroffene Gemeinden müssen tätig werden und den öffentlichen Raum schützen. Wo welche Gefahr droht, haben Wissenschaftler genau analysiert und in detailliierten Risikokarten zusammengestellt. Ein großer Aufwand, der sich aber offenbar lohnt. In Gemeinden, die gut gerüstet sind, richten Starkregen und Hochwasser eindeutig weniger Schäden an.