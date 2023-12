Wissen

NANO vom 13. Dezember 2023: COP28 - Ist der Beschluss ein Erfolg?

Am 30. November eröffnete Sultan Al-Dschaber die Weltklimakonferenz in Dubai. Der Druck durch die Klimakrise ist groß, die Hoffnungen gering - immerhin ist Al-Dschaber Chef eines Ölkonzerns. Heute fiel der Hammer: "Hearing no objection - it is so decided".

Produktionsland und -jahr: Deutschland 2023

Datum: 13.12.2023