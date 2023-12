NANO vom 7. Dezember 2023: 25 Jahre ISS - Zukunft ungewiss

Es geht um unsere Gesundheit – und den zukünftigen Einsatz einer stark umstrittenen chemischen Stoffgruppe, den PFAS. Diese sogenannten Ewigkeitschemikalien reichern sich in der Umwelt an und können Menschen und Tiere krank machen. Sie finden sich in vielen Produkten. Auch in den Löschschäumen der Feuerwehr. Hier will man künftig ohne sie auskommen.