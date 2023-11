Mit der Wasserstoffstrategie nimmt die Bundesregierung viele Milliarden in die Hand um als erstes die Stahlindustrie grün werden zu lassen. Das Ziel ist 2030, also in sieben Jahren bereits, zehn Hochleistungselektrolyseure in Deutschland bereit zu halten. Es gibt mehrere deutsche Konzerne, die dabei vorne mitspielen wollen. Und es gibt ein kleines Start-up aus Berlin, das die Elektrolyseure nach einem ganz anderen Prinzip bauen will.