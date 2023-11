NANO vom 21. November 2023: 60-Milliarden-Loch im Klimafonds

Wie in einem Hexenkessel brodelt es an vielen Stellen auf Island – im Untergrund der Insel mitten im Atlantik bahnen sich gewaltige Kräfte ihren Weg an die Oberfläche. Was meist ein spektakuläres Naturschauspiel bleibt, versetzt Island jetzt in Aufregung – auf der Halbinsel Raekjanes wurde die Hafenstadt Grindavik evakuiert wegen eines möglichen Vulkanausbruchs.