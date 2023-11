NANO vom 6. November 2023: New York geht unter

Wie schwer ist New York? Diese Frage hat sich bis heute niemand gestellt. Nun schätzen Forschende der Metropole, dass die Masse der 1.084.954 Gebäude in den fünf Bezirken von New York City 762 Milliarden Kilogramm beträgt. Was bedeutet das für die Stadt? New York könnte in absehbarer Zeit untergehen. Die Erkenntnis, wie und warum Gebiete wie New York City ständig sinken, hilft Forschenden dabei, die Überschwemmungsrisiken abzuschätzen, denen diese Gebiete aufgrund des Klimawandels in Zukunft ausgesetzt sein könnten.