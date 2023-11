NANO vom 3. November 2023: Berufswunsch E-Gamer

Das Haus Rheinaue in Wyhl am Kaiserstuhl ist ein besonderes Haus. Ein Pflegeheim, in dem Leistungen ambulant erbracht werden, sogar durch eigene Angehörige. Und in dem die Bewohner zum Mitmachen animiert werden, wie z.B. zum Kartoffeln schälen, Bügeln oder Wäsche falten. Das macht den Bewohnern nicht nur Spaß und hält fit, sondern spart auch noch Geld. Bis zu 1.000 Euro zahlen die Bewohner weniger als in einer ähnlichen Einrichtung. Unter Experten gilt das Heim als vorbildlich. Noch ist es ein einzigartiges Pilotprojekt, dass seit sieben Jahren läuft.