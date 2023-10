Der Klimawandel heizt Europa auf – für viele Zugvögel verschiebt sich damit der Zeitraum, in dem sie in ihr Winterquartier fliegen. Mit schwerwiegenden Folgen: 2022 schaffte es zum Beispiel ein Großteil der vom Aussterben bedrohten Waldrappe nicht über die Alpen. Am Flugplatz Binningen nahe des Bodensees trainiert ein Team aus Österreich und Deutschland deshalb die neue Waldrapp-Generation für die Reise in ein neues Winterquartier: nach Andalusien, eine fast dreimal so lange Strecke. Wird ihnen der Flug gelingen?