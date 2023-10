Historische Sammlungen, Stiftsbibliotheken oder Museen haben mit der Klimaerwärmung ihre eigenen Herausforderungen: Schadinsekten oder Schimmelbefall ändern sich auch mit dem Klima. Ein Forscherteam der Akademie der Bildenden Künste Wien untersucht an 20 ausgewählten Standorten in Österreich die Wechselwirkung von Klima, Innenraum-Bedingungen und Schädlingsentwicklung, besonders in historischen Gebäuden, wo präzise Klimatechnik nicht so einfach realisierbar ist. Ziel ist es, aus den gewonnenen Daten Simulationsmodelle zu erstellen, die hochrechnen und zeigen können, bei welchen Außenbedingungen "Kippunkte" erreicht werden, also z.B. sich eine Schimmelpilzart besonders stark vermehren würde, oder neue Arten auftreten würden.