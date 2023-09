NANO vom 19. September 2023: Gewalt gegen Kinder im Netz

An einem Ort ist KI heute bereits eine Realität, mit der alle Beteiligten umgehen müssen: in der Schule. Wie kann man eine künstliche Intelligenz wie ChatGPT im Unterricht gezielt nutzen? Wo ist eine Unterstützung vielversprechend und was kann sie nicht leisten? Und: Wie verändert das unser Bildungssystem? Was KI in der Schule verändern kann, untersuchen Forschende an der Uni St. Gallen.