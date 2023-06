NANO vom 27. Juni 2023: Bologna - Eine Reform und die Folgen

Der Klimawandel ist in Deutschland angekommen. Auch in unseren Wäldern. Aber woran genau erkennt man den Klimawandel im Wald und was bedeutet er überhaupt? Mit diesen Fragen beschäftigen sich auch der Biologe Rainer Wirth und seine Studenten. Am Forschungsturm der Universität Kaiserslautern gehen sie der Frage nach, wie sich der Klimawandel in den Baumwipfeln zeigt.