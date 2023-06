NANO vom 20. Juni 2023: Lassen sich Flüchtlingsströme steuern?

An Frankreichs Küsten werden in den letzten Jahren immer mehr tote Delfine angeschwemmt. Die Delfine sterben, weil sie in die immer größeren Schleppnetze der Fischer-Boote geraten und nicht mehr rechtzeitig zum Atmen an die Luft kommen. Der französische Meeresbiologe Martin Böye hat eine Lösung gefunden, damit die Delfine nicht mehr in die Netze geraten.