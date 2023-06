NANO vom 12. Juni 2023: "Wir sind Opfer! Schaut endlich hin!“

Nach mehreren Skandalen in Österreich in Mastbetrieben und in einem Geflügelschlachthof ist einmal mehr eine Diskussion darüber entbrannt, wie Nutztiere gehalten werden können und dürfen. Was kriegen die Tiere mit, was fühlen sie? Forscherinnen der Universität für Bodenkultur gehen dem auf den Grund. In einem Pionierprojekt wollen sie herausfinden, wie es Schweinen in kommerzieller Masthaltung psychisch geht und wann sie sich sprichwörtlich sauwohl fühlen.