NANO vom 05. Mai 2023: Lernen wir aus Umweltkatastrophen?

Im vergangenen Sommer leiteten zwei Bergwerke in Polen enorm viel salzhaltiges Abwasser in die Oder, als der Fluss nur wenig Wasser führte, das auch noch fast so warm war wie im Mittelmeer. Die Folge war die größte Katastrophe für den deutsch-polnischen Grenzfluss. Der halbe Fischbestand wurde vernichtet. Das massenhafte Fischsterben könnte sich wiederholen, befürchten Anwohner, Fischer und Umweltschützer. Und offensichtlich auch Bundesumweltministerin Lemke. Sie bewilligte 4,8 Millionen Euro, um das Leben der Fische in dem mitgenommenen Fluss zu erforschen und Möglichkeiten eines Frühwarnsystems zu erkunden. Mit Wissenschaftlern des Berliner Bundesinstituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei ist die Grünenpolitikerin an Bord eines Forschungsschiffes.