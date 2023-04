NANO vom 28. April 2023: Die Wölfe sind zurück

Wir shoppen im Netz, überweisen Geld, mailen und gucken Serien – alles digital. Doch das alles braucht große Mengen Energie und Ressourcen. Und schadet dadurch dem Klima. Die Digitalisierung ist also alles andere als nachhaltig. Aber steckt in digitalen Technologien nicht auch nachhaltiges Potenzial? Wie können sie uns helfen, Umwelt und Klima zu schützen? Gibt es die perfekte Energie? An diese Fragen forschen Tilman Santarius und Friederike Rohde am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Wir haben sie im Deutschen Technikmuseum in Berlin getroffen. Ingo Jermomin von der Hochschule Darmstadt untersucht, wie man das Stromnetz klimafreundlich organisieren könnte: mit Smart Grids, also intelligenten Stromnetzen.