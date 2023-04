Monatelang unterwegs in der Arktis in einer rauen Welt mit Eiseskälte. An Bord: Antje Boetius. Inzwischen hat sie 49 Expeditionen begleitet, ist Professorin an der Universität Bremen und Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven. Der Deutsche Hochschulverband verleiht ihr heute den Preis "Hochschullehrerin des Jahres“.