52.000 Nerze in Spanien, 600 Seelöwen an der Küste Perus, zahlreiche Robben und drei Grizzlybären in den USA, die Liste der vom H5N1 betroffenen Säugetiere wird immer länger. Bis auf die Nerze haben sich wohl alle am Virus gestorbenen Tiere durch Vogelkot oder das Fressen erkrankter Vögel mit dem Erreger infiziert, mutmaßen die Experten. Bei den Nerzen gab es wohl die erste Ansteckung von Säugetier zu Säugetier, das sei aber bisher eine Ausnahme, da die Tiere besonders anfällig seien und in großer Zahl in engen Käfigen lebten. In Gefahr sind erstmals auch Greifvögel in Deutschland, die bisher scheinbar resistent gegen das Virus waren. Und nun sind in Niedersachsen erstmals vier infizierte Füchse gefunden worden.