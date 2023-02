Ein Jahr ist der Ausbruch des Ukraine-Kriegs Ende Februar her. Seitdem äußern sich fast täglich Experten aus Politik und Wissenschaft zum Kriegsverlauf in den Medien. Sie treffen auch Äußerungen dazu, wie und wann der Krieg wohl enden wird. Doch kann über den Kriegsverlauf überhaupt eine Prognose gestellt werden, die wissenschaftlich belegbar ist? Wir besuchen Forschende, die sich mit der Modellierung von Zukunftsszenarien anhand von Millionen Daten beschäftigen und fragen nach, wie man so etwas seriös macht und was sie über die Aussagen der Experten in den Medien denken.