Der niedrige Wasserstand des Neusiedler Sees, dem größten abflusslosen See Mitteleuropas, hat in den letzten Wochen und Monaten für viel Aufsehen gesorgt. Abseits davon wird im und um den Neusiedler See nach wie vor geforscht. Gerade wird ein Unterwasserroboter entwickelt, der seine Daten von den Lebewesen unter Wasser bezieht. Er sammelt also nicht chemische Daten wie ph-Wert, Sauerstoffgehalt oder Schadstoffe, sondern beobachtet und bewertet Zustand und Verhalten von Kleinlebewesen, wie Wasserflöhe, oder Algen als Indikatoren. So sollen in Zukunft weitere Informationen über den Zustand des Sees gesammelt werden.