NANO vom 21. Oktober 2022: Droht ein atomarer Konflikt?

Der Krieg in der Ukraine hat nicht nur auf dem Schlachtfeld eine unerwartete Wendung genommen, sondern er hat uns urplötzlich gefühlt in die Zeiten des Ost-West Konfliktes zurückkatapultiert. Während die Ukrainer nicht zuletzt auch Dank westlicher Hightech Waffen Erfolge feiern, schlägt der Kreml existenzbedroht immer schrillere Töne an. Hardliner fordern gar schon explizit den Einsatz taktischer Atombomben. Doch was ist wirklich dran an der aktuellen Bedrohungslage?