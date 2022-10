In den Niederlanden gibt es, prozentual gesehen, fünf Mal so viele Elektroautos wie in Deutschland. Neben Kaufpreiszuschüssen für Elektroautos liegt das vor allem an der hervorragenden Ladeinfrastruktur. In Deutschland sieht das ganz anders aus. Enorme Unterschiede beim Strompreis, verwirrende Abrechnungssysteme und Intransparenz verstärken die Skepsis, ob man sich für ein Elektroauto entscheiden soll.