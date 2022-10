Die Erfahrungen in der Pandemie haben klar gemacht, wie groß der Bedarf ist, Techniken weiterzuentwickeln. Das deutsche Fraunhofer Institut in Berlin forscht daran, inwiefern ein echter sozialer Kontakt über "Avatare" möglich ist. Ziel ist, virtuelle Menschen so zu verbessern, dass möglichst realistische sozial-emotionale Interaktionen möglich sind. In Planung sind Anwendungen im E-Learning oder Schule, in der Unternehmenskommunikation oder im Bereich der Seniorenbetreuung.