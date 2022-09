NANO vom 30. August 2022: Es war ein Sommer der Rekorde

Eine Giraffe mit einem Betäubungspfeil ruhigstellen oder einem Leoparden einen GPS-Sender anbringen, das ist Teil der Ausbildung zum Wildtierarzt an der Universität von Namibia in Windhoek. Ein Studiengang den es so bei uns in Europa gar nicht gibt. In Namibia ist der Wildtierarzt ein fixer Bestandteil, wenn es um den Erhalt der Natur geht. Das Schlüsselwort heißt Wildlife Management, also zum Beispiel die Bestandsaufnahme von Wildtieren, deren Wiederansiedelung oder der Erhalt und die Erforschung der Lebensräume