NANO spezial vom 7. Juli 2022: Ein Jahr nach der Flut im Ahrtal

Es war die größte Naturkatastrophe in Deutschland seit Jahrzehnten, die in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 über das Ahrtal in Rheinland-Pfalz und viele Regionen in Nordrhein-Westfalen hereinbrach. Innerhalb von 24 Stunden fielen 100 bis 150 Liter Regen pro Quadratmeter, weit mehr als sonst im gesamten Monat Juli. Die Folge: Verheerende Sturzfluten und Überschwemmungen großer Gebiete. Über 180 Menschen starben, die Schäden gehen in Milliardenhöhe. Auch ein Jahr danach sind die Folgen der Katastrophe in der Region immer noch unübersehbar.