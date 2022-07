Bauen für die Zukunft

Wenn die Ampelkoalition tatsächlich Cannabis legalisieren will, wird sich das stark auf unseren Alltag auswirken. Mit konkreten Konsequenzen, an die man in der Theorie erst mal gar nicht denkt. Wie haben andere Länder das gemacht? Tatsache ist: nicht jedes Land legalisierte den Konsum von Cannabis mit derselben Konsequenz, wie unsere Bundesregierung es plant. Es gibt auf der Welt genau ein Land, von dem wir lernen könnten, was da auf uns zukommt und wie sich eine solche „umgekehrte Prohibition“ in unseren Alltag integrieren lässt: Kanada